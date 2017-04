Kind (8) wohlauf gefunden

Großangelegte Suchaktion mit glücklichem Ende

Ein glückliches Ende hat am Dienstag die Suche nach einem Mädchen (8) in Sahrendorf-Schätzendorf (Landkreis Harburg) gefunden: Das Kind wurde unversehrt im Hotel angetroffen, wo es mit seinen Eltern Urlaub machte. Da das Mädchen zwischendurch als vermisst galt, hatte zuvor eine großangelegte Suche mit mehr als 80 Kräften von Feuerwehr, Polizei, Rettungshundestaffel und einem Hubschrauber stattgefunden. Einem Passanten war das Mädchen aufgefallen, das bei eher winterlichen Temperaturen nur mit einem Pyjama und Gummistiefeln bekleidet in der Dunkelheit alleine unterwegs war. Der Mann sprach das Mädchen an, das vermutlich aus Angst die Flucht ergriff - und, wie sich später herausstellte, direkt ins Hotel zurückkehrte. Nach mehr als zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden.