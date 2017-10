Schwarzer BMW M3 wurde in Marxen gestohlen

bim. Marxen. Ein schwarzer BMW M3 wurde am Donnerstag gegen 3.15 Uhr von einem Grundstück an der Straße Kamp in Marxen gestohlen. Ein zufällig vorbeikommender Zeuge bemerkte, dass der Wagen vom Grundstück gefahren wurde, und informierte sofort den Eigentümer, der wiederum die Polizei rief. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung gelang es den Tätern, mit dem rund 40.000 Euro teuren Fahrzeug zu entkommen. Der BMW hat auffällige, mattschwarze 20-Zoll-Felgen mit einem Edelstahlring am äußeren Rand. Das Kennzeichen lautet WL-M-3066. Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs nimmt die Polizei in Winsen unter Tel. 04171-7960 entgegen.