Wildtiere waren Ursache zweier Unfälle

(bim). Wildtiere waren am Wochenende Auslöser zweier Unfälle:

Am Samstag gegen 22 Uhr stieß ein Motorradfahrer auf der Kreisstraße 41 zwischen Evendorf und Raven mit einem die Fahrbahn überquerenden Reh zusammen. Der 33-Jährige stürzte dabei mit seiner Maschine und verletzte sich leicht. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.



Glück im Unglück hatte eine 26-jährige Polofahrerin am Sonntagmorgen. Sie befuhr gegen 5.45 Uhr die Kreisstraße 27 zwischen Undeloh und Wesel, als sie versuchte, einem die Fahrbahn querenden Wildtier auszuweichen. Dabei kam sie von der Fahrbahn ab, verfehlte nur knapp zwei Straßenbäume und überschlug sich mehrfach. Am Pkw entstand Totalschaden, die Polofahrerin kam leicht verletzt ins Krankenhaus.