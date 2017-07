Zwei Personen wurden am Mitwochmorgen bei einem Verkehrsunfall im Berufsverkehr in Brackel verletzt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr der Samtgemeinde Hanstedt sicherten die Unfallstelle ab und nahmen ausgelaufene Betriebsstoffe auf. Im Bereich der Autobahnauffahrt sowie der entsprechenden Abfahrt an der Anschlussstelle Thieshope kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.