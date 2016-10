Christian Baasch ist „Flügelkönig“

Schierhorn: Cheyenne Cartwright ist Vize-Königin der Jugend.

Es ist entschieden: Christian Baasch ist neuer Vizekönig des Schützenvereins Schierhorn. Ihm zur Seite sehen die Adjutanten Holger Nottorf sowie Andrea und Jörg Schwertfeger. Allerdings fiel der Rumpf nicht. „Das Schießen musste um 19 Uhr abgebrochen werden“, so Schützensprecherin Julia Scaturro. „Christian Baasch wurde als Flügelkönig zum Vize-König ernannt.“Neue Vizekönigin der Jungschützen ist Cheyenne Cartwright, die von Kenneth Fichtner und Fenja Danat unterstützt wird.• Weitere Ergebnisse:• Vogelergebnisse: Jörg Schwertfeger (Kopf), Sebastian Fehling (Reichsapfel), Jörg Gehrigk (Zepter), Andrea Schwertfeger (Schwanz), Fabian Schmeling (linker Flügel), Christian Baasch (rechter Flügel).• Schützen: Matthias Schwartz (Herbstorden), Ralf Jankowski (Bundesorden), Carsten Henk (Orden des Vizekönigs), Sandra Baasch (Preis des Vizekönigs).• Damen: Renate Kröger (Damenorden Bestmann), Sabine Gehrigk (Damenbeste und Standbeste Damen).• Der nächster wichtige Termin der Schierhorner Schützen steht bereits fest in den Kalendern: Am Samstag, 12. November, findet der Königsball statt.