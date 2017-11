Dorfgemeinschaft mit ganz viel Herz

Asendorfer Ratsmitglieder bitten um Geld- und Sachspenden für die polnische Partnergemeinde Trzciel.

Seit mehr als 20 Jahren unterstützt die Gemeinde Asendorf bedürftige Kinder sowie behinderte, sozial schwache oder kranke Menschen in der Partnergemeinde Trzciel (Polen). Das gespendete Geld kommt den Bedürftigen direkt zugute. „Kein Euro wird abgezogen“, verspricht Bürgermeister Rainer Mencke. Die Aktion geht auf den ehemaligen Bürgermeister Peter Muus zurück.Das Geld aus der letztjährigen Aktion - immerhin 3.170 Euro - kam Adrian Kozdrowski und Karol Rajter (beide sind zehn Jahre alt) zugute. Adrian kam als Frühgeburt mit 1.480 Gramm zur Welt. Er leidet an einem seltenen Gendefeket, „Frax“ genannt. Zudem wurde bei Adrian ein Bluterguss im Gehirn festgestellt. Bei Karol kam es nach der Geburt zu lebensbedrohlichen Komplikationen. Im Alter von drei Jahren wurde bei ihm eine Art von Autismus diagnostiziert. Er hat starke motorische Einschränkungen und leidet unter epileptischen Anfällen. „Trotz seines Schicksals ist Karol ein fröhlicher Junge, der gern mit seiner Familie unterwegs ist“, so Mencke nach dem Besuch in Polen.Diesmal ist das Geld für Oskar und Wiktoria bestimmt. Oskar Stasiak (sieben Jahre) wohnt in Brójce, einem Ortsteil von Trzciel. Er leidet an Kinder-Autismus, einer Entzündung der Haut und einem schwachen Immunsystem. Oskar spricht nicht viel, nur einzelne Worte. Er benötigt ständige Pflege durch die Eltern sowie die Behandlung eines Allergologen. Wiktoria Fedoryszyn (15 Jahre) ist in Lutol Mokry zu Hause. Sie hat ein Down-Syndrom und ein schwaches Immunsystem. Wiktoria benötigt die Hilfe eines Augenarztes, Orthopäden und Physiotherapeuten.„Alle Asendorfer Ratsmitglieder unterstützen die Aktion und bitten gemeinsam um Spenden“, so Bürgermeister Mencke. Die Bankverbindung lautet: Volksbank Lüneburger Heide eG (IBAN: DE 27 240 603 00 49 69 55 09 00, BIC: GENODEF1NBU). Bitte als Verwendungszwecks „Spende Trzciel“ angeben. Spendenbescheinigungen werden ausgestellt, wenn die vollständige Adresse angegeben ist. Es werden auch Sachspenden entgegen genommen. Benötigt werden unter anderem warme Kinderbekleidung und medizinische Hilfsmittel (Altenpflege). Die Sachspenden können bis Montag, 4. Dezember, im Asendorfer Gemeindebüro abgegeben werden. Bitte den Inhalt des Pakets auf einem Zettel zusammenfassen. Eine Delegation wird die Spenden zwischen 7. und 9. Dezember nach Polen bringen und dann auch das Geld übergeben.