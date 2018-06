Gottesdienst mit ganz viel PS

Die Mitglieder des MC Heidefüchse laden zum Motorrad-Gottesdienst nach Hanstedt ein.

Das ist ein Pflicht-Termin für alle Motorrad-Freunde im Landkreis Harburg! Der "Geidenhof" wird am Sonntag, 17. Juni, wieder zum Treffpunkt der "MoGo"-Freunde. Bereits zum 13. Mal findet dann der beliebte Motorrad-Gottesdienst in Hanstedt statt. Inzwischen hat sich schon ein beachtlicher Kreis von Besuchern gebildet, die in jedem Jahr wiederkommen. Veranstalter ist die St. Jakobi-Kirchengemeinde Hanstedt, die Schirmherrschaft hat die St. Jakobi-Stiftung übernommen und der Motorrad Club (MC) Heidefüchse aus Quarrendorf sorgt für die komplette Organisation.Die Teilnehmer treffen sich ab 11 Uhr zu einem gemeinsamen Frühstück. Im Anschluss - gegen 12 Uhr - beginnt der Gottesdienst mit Pastor Bernd Meyer. Musikalisch wird dieser in diesem Jahr wieder von der "JesusHouse"-Band aus Pattensen begleitet. Es folgt ein Snack. Gegen 13.30 Uhr startet die gemeinsame Ausfahrt durch die Nordheide. Die "MoGo"-Teilnehmer werden am "Geidenhof" am Nachmittag zu Kaffee und Kuchen erwartet."Freundlicher Weise wurden wir von vielen Hanstedter Unternehmern mit Sach- und Geldspenden unterstützt", sagt Mit-Organisatorin Birgit Heinsen. "Dafür möchte ich mich sehr bedanken."Übrigens: Auch Nicht-Motorradfahrer sind am Sonntag willkommen. Der Erlös aus Frühstück, Snack und Kuchen sowie die Kollekte kommen der St. Jakobi-Stiftung zugute.