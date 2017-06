Großzügige Unterstützung für drei Vereine dank Maibaum-Fest

Das hat Tradition: In Egestorf ziehen alle Vereine an einem Strang, wenn am 30. April der Maibaum aufgestellt wird. Jetzt fand die Übergabe des Erlöses statt. Viele Besucher sorgten dafür, dass in diesem Jahr gleich drei besondere Vorhaben mit jeweils 500 Euro bezuschusst werden können. Der Schulverein wird das Geld für die Anschaffung von Laptops verwenden, der MTV Egestorf investiert seinen Anteil in die Jugendarbeit und die Gemeinde wird das Geld für den Kauf eines Spielgerätes verwenden. Es soll auf dem Spielplatz an der Lübberstedter Straße aufgestellt werden.Tanja Frölich (mit Scheck, v. li.) und Carmen Zobel (beide Schulverein), Gudrun Kalk (MTV Egestorf) sowie der stellvertretende Bürgermeister Christian Sauer freuten sich über die großzügige Spende, die ihnen Maibaum-Fest-Organisator Rainer Lange (re.) im Namen aller beteiligten Vereine überreichte.