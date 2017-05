Kino-Spaß auf dem Trecker

Premiere: Öllser Trecker-Kino findet am Samstag, 27. Mai, auf der Fest-Weide statt.

Alle Zeiten auf einen Blick

Diese besondere Veranstaltung sollte sich niemand entgehen lassen, der eine Schwäche für Traktoren und Kino hat. Am kommenden Samstag, 27. Mai, findet zum ersten Mal das „Öllser Trecker Kino“ auf der Fest-Weide in Ollsen statt. Dort, wo im Herbst zahlreiche Drachenfreunde ihre Flugobjekte in die Luft steigen lassen, wird eine riesige Leinwand aufgebaut. Sie ist fünfeinhalb Meter breit und drei Meter hoch - damit ist die Leinwand für jeden Besucher gut zu sehen. Verantwortlich für das Spektakel sind Johanna und Michael Kröger sowie Manfred Homann. An einem geselligen Abend kam ihnen die Idee zu diesem ungewöhnlichen Kino-Abend.Der Plan ist simpel und doch brillant. Jeder, der möchte, soll am Samstag mit seinem Traktor auf die Fest-Weide kommen. Auch Oldtimer, Aufsitzrasenmäher und „Korkentrekker“ sind erlaubt. Für die kleinen Besucher empfehlen sich Bobby-Cars oder Go-Karts. Alles ist zulässig. Wichtig ist nur, dass man bequem sitzen kann. Denn die Fahrzeuge dienen auch als Sitzplätze für den Kinostreifen, der nach 19 Uhr beginnt.Aber keine Sorge - ein paar Sitzgelegenheiten werden von den Organisatoren für die „Mit-Ohne-Gucker“ zur Verfügung gestellt.Für die „Trecker-Kino“-Premiere hat sich das Veranstalter-Trio einen echten Klassiker ausgesucht, der Groß und Klein begeistern wird: „Der Schuh des Manitu“ von und mit Michael „Bully“ Herbig. Mit 11,7 Millionen Besuchern und 65 Millionen Euro Umsatz an den Kinokassen war der Streifen aus dem Jahr 2001 einer der erfolgreichsten deutschen Filme. Außerdem sollen ein paar historische Kurzfilme gezeigt werden. Damit der Sound auch perfekt über die Fest-Weide dröhnt, haben sich die Organisatoren professionelle Unterstützung von der Hamburger Technik-Firma „Discotramp“ geholt.Vor und nach dem Film hoffen Johanna und Michael Kröger sowie Manfred Homann, dass die Besucher sich Zeit für einen Klönschnack nehmen. Das Miteinander steht am Samstag im Vordergrund. Nicht umsonst nennt sich Ollsen auch „dat fründliche Dörp“.Der Kino-Abend beginnt zwar erst nach 19 Uhr. Aber das Organisatoren-Trio hofft, dass viele Besucher bereits am frühen Nachmittag den Weg zur Fest-Weide finden.• Ab 14 Uhr beginnt das „gemütliche Ankommen“• Speisen und Getränke werden angeboten. Unter anderem sind die Schlachterei Vick (Pattensen) und „XX Quell“ (Michael Detlof, Hanstedt) dabei. Außerdem gibt es Slush-Eis und - passend zum Kino - Popcorn.• Nach 19 Uhr startet das Kino-Spektakel• Im Anschluss an den Film - etwa gegen 21 Uhr - muss noch niemand nach Hause gehen. „Wir freuen uns darauf, wenn die Leute noch zum Klönschnack bleiben“, sagt Manfred Homann.• Der Eintritt ist frei. Allerdings rechnen die Organisatoren mit Kosten in Höhe von 4.000 Euro. Aus diesem Grund bitten sie um Spenden. Ermöglicht wurde das Event zudem durch die Unterstützung zahlreicher Sponsoren.