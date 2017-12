Losglück in der Vorweihnachtszeit

Rentnerin aus Hanstedt freut sich über einen Gewinn in Höhe von 5.000 Euro.

Über ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk freute sich Anneliese Baeyer aus Hanstedt. Die 87-jährige Rentnerin ist glückliche Gewinnerin der Monatsauslosung von "Sparen + Gewinnen", der Lotterie des Sparkassenverbands Niedersachen. Die Losfee meinte es besonders gut und bescherte ihr einen Gewinn in Höhe von 5.000 Euro."Ich bin sehr glücklich über den Gewinn. Gerade so kurz vor Weihnachten ist das natürlich toll", freute sich die Hanstedterin, die schon seit 30 Jahren Lose besitzt. "Eigentlich ist das eine kleine Sparanlage für mich. Toll, dass ich nun auch einmal gewonnen habe." Timo Böttcher, Filialleiter der Sparkasse Harburg-Buxtehude in Hanstedt, freute sich mit seiner Kundin und gratulierte mit einem Blumenstrauß in der Filiale."Sparen + Gewinnen" verbindet seit mehr als 60 Jahren Sparen mit attraktiven Gewinnchancen und sozialem Engagement. Böttcher: "Fünf Euro kostet ein Lotterielos, davon werden vier Euro gespart und verzinst am Jahresende auf dem Kundenkonto gutgeschrieben." Ein Euro ist Lotterieeinsatz und sichert in 15 Auslosungen die Chance auf monatliche Gewinne von bis zu 50.000 Euro. In drei Sonderauslosungen werden zusätzlich lukrative Preise ausgelobt. "Die Erträge aus der Lotterie fließen gezielt in die Region zurück, aus der sie stammen. So konnten bisher vielfältige gemeinnützige Projekte im Geschäftsgebiet der Sparkasse Harburg-Buxtehude unterstützt werden", sagt der Filialleiter.