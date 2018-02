Richtig geschätzt und Ranzen gewonnen

Große Freude herrschte jetzt bei Familie Kietzmann aus Brackel. Anlässlich der „Ranzenparty“ bei Dittmer in Hanstedt nahmen sie an einem Gewinnspiel teil und lagen mit ihrem Schätztipp für das Gewicht eines Ranzens am dichtesten dran. Zur Belohnung gab es einen schicken Ranzen. Vater Sven Kietzmann war begeistert, wie viele Besonderheiten und Extras es bei den heutigen Ranzen gibt. Die zukünftige Schülerin Nelly Elouisè (6) freute sich riesig über den neuen Ranzen - und auf die Schule.„Die Ranzenparty war ein voller Erfolg“, freute sich Kaufhaus-Chef Paul Steinkraus. Er dankte seinem Team und den Mitarbeitern des DRK-Kindergartens „Alte Schul­straße“ für ihren Einsatz. Der Kindergarten hatte die Besucher mit leckeren Waffeln versorgt. Nächstes Jahr wird es wieder eine „Ranzenparty“ geben. Die Vorbereitungen haben bereits begonnen.