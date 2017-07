Schützenfest in Brackel: Jetzt geht es los!

„Würde es wieder machen!“

„Ein tolles Jahr!“

Grußwort des Präsidenten

Das sind die Termine

An seine Proklamation kann sich Erwin Mühlbacher gut erinnern. Weil beim Blasorchester, dem er viele Jahre angehörte, jemand ausgefallen war, half Mühlbacher an der großen Trommel aus. Doch dann wurde der neue König zur Proklamation nach vorn gerufen. Spontan sprang jetzt Präsident Marc Schween ein. Auch das traditionelle Spiegeleier.Essen nach der Schützenfest-Party wird Mühlbacher nicht so schnell vergessen. Es fand zum ersten Mal nicht beim König zu Hause statt, sondern in der Festhalle. „Ich habe das Jahr sehr genossen und eigentlich ging es viel zu schnell vorüber“, so Mühlbacher.Ob Hanstedt, Marxen, Wesel, Asendorf oder Tostedt - Erwin Mühlbacher versuchte, überall dabei zu sein. Stets an seiner Seite waren Ehefrau Sigrid sowie die Adjutanten Marco Wittig und Thomas Jobmann.Besonders freut sich der König nun auf das Schützenfest: „Es ist der Höhepunkt des Schützenjahres und ein krönender Abschluss für ein ereignisreiches und tolles Königsjahr.“ Mühlbacher würde es wieder machen. „Es war mir eine große Ehre, die Brackeler Schützen anzuführen.“Mühlbacher, der aufgrund seiner langen Zugehörigkeit zum Blasorchester den Beinamen „der Musikant“ trägt, blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Der leidenschaftliche Camper und Bayern München-Fan tauschte für ein Jahr seinen Wohnwagen und seinen Fanschal gegen die Königskette. „Ich kann nur jeden empfehlen, einmal König zu werden“, so die Majestät. „Es ist einfach ein tolles Erlebnis.“Diese Woche - von Donnerstag bis Sonntag, 6. bis 9. Juli, wird in Brackel Schützenfest gefeiert. Für die Adjutanten Marco Wittig und Thomas Jobmann ist das der richtige Zeitpunkt, um auf ein schönes und ereignisreiches Jahr zurückzuschauen.Immer an ihrer Seite waren Wittigs Freundin Miriam Behrens und Jobmanns Ehefrau Brigitte. Die sehr gute Organisation und Kommunikation innerhalb der Königscrew war beispielhaft. „Beim Marschieren hatte ich allerdings ein komisches Gefühl ohne Trommel in der Hand“, so Wittig, der sonst als Mitglied des Blasorchester Brackel mitmarschiert.Auch für Thomas Jobmann war es an der Seite von König Erwin Mühlbacher kein gewöhnliches Jahr. Außer Bestmann beim Volksbankschießen und „König der Könige“ wurde auch Vizekönig in Brackel.Zum Abschluss wollen die beiden Adjutanten folgenden Tipp ihren Nachfolgern geben: „Geht das Königsjahr entspannt an und bezieht alle Altersklassen mit ein.“Liebe Leser,vom 6. bis zum 9. Juli feiern wir in Brackel unser Schützenfest. Unsere Majestät Erwin „der Musikant“ kann es kaum erwarten, unsere befreundeten Vereine und die vielen Gäste zu begrüßen.Am Samstag findet der große Ummarsch in Thieshope statt. Im Anschluss geht es dann mit Autos und/oder Fahrrädern nach Brackel, wo unsere legendäre Gerichtsverhandlung stattfindet.Beim Kinderschützenfest können sich die jüngeren Gäste über viele neue Spiele und die ein oder andere Überraschung freuen. Außerdem findet für die Kinder am Sonntagnachmittag ein Preisschießen mit dem Lichtpunktgewehr statt.Wir freuen uns riesig, dass es uns auch dieses Jahr möglich war, wieder den Autoscooter für das ganze Schützenfest zu buchen.Zu unserem großen Festball am Samstagabend haben wir wieder die Band „ON AIR“ gewinnen können. Wir würden uns freuen wenn auch hier viele Nichtschützen aus Brackel und Thieshope mit uns Schützen feiern.Der Schützenfestgottesdienst mit der Landeskirchlichen Gemeinschaft Brackel findet wie gewohnt am Sonntag statt.Ein großes Dankeschön an alle ehrenamtlichen Helfer des Schützenvereins Brackel, den Freiwilligen Feuerwehren aus Brackel und Thieshope, an die Bürger, die ihre Vorgärten in den Schützenfarben schmücken und an alle unsere Gäste. Ohne euch wäre ein Fest wie dieses nicht möglich.Marc SchweenPräsidentDonnerstag, 6. Juli• 9 Uhr: Schützenfest-AngrillenFreitag 7. Juli• 18.45 Uhr: Antreten am Feuerwehrhaus und Kranzniederlegung am Ehrendenkmal• 19.30 Uhr: Großer Zapfenstreich, dann Kommers in der FesthalleSamstag, 8. Juli• 8.15 Uhr: Treffen der Schützen am Gasthaus Brauel in Thieshope• 9 Uhr: Ummarsch durch Thieshope• 10.15 Uhr: Gerichtsverhandlung auf dem Festplatz• 11.30 Uhr: Frühstück in der Festhalle• 13.30 Uhr: Schießen auf allen Ständen, König- und Gästekönigsschießen• 14.30 Uhr: Kinderschützenfest• 15.30 Uhr: Kaffee- und Kuchenparty in der Festhalle• 20 Uhr: Großer Festball in der FesthalleSonntag, 9. Juli• 8 Uhr: Wecken durch den Klecker Spielmannszug• 11 Uhr: Abmarsch vom Gasthaus Müller-Garbers mit Kindern• 12 Uhr: Gottesdienst in der Festhalle/Bingo für Kinder• 13 Uhr: Dorffrühschoppen• 14 Uhr: Damenköniginschießen, Preisschießen auf allen Ständen (Luftgewehr ab 15 Uhr)• 14 Uhr: Preisschießen für Kinder mit dem Lichtpunktgewehr im Schützenhaus• 16 Uhr: Kaffee- und Kuchenparty in der Festhalle mit dem Blasorchester Brackel• 18.30 Uhr: Königsproklamation auf dem Sportplatz• 20 Uhr: Schützenfestparty in der Festhalle (bis 24 Uhr); der Eintritt ist freiDonnerstag, 13. Juli• 19.30 Uhr: Preisverteilung im Autohaus Koch