Sogar mit Abhol-Dienst

LKG Brackel veranstaltet „Schrott für Gott“-Aktion.

„Schrott für Gott“ - dieses Motto bleibt im Kopf und das schon seit einigen Jahren! Am Freitag und Samstag, 28. und 29. Oktober, laden die Landeskirchliche Gemeinschaft (LKG) und die EC-Jugendarbeit Brackel bereits zum sechsten Mal zu dieser Sammelaktion ein. Am Freitag von 14 bis 19 Uhr und am Samstag von 8 bis 11.30 Uhr ist Annahmestelle am Gemeindehaus in der Büntestraße 23 geöffnet.Dort warten freundliche Helfer auf Fahrräder, Heizkörper, Metallroste, Häckseler, Dachrinnen, Metallzäune, Töpfe, Pfannen, Metallbesteck, Motoren, Nähmaschinen und vieles mehr. Auch Elektrokabel mit und ohne Stecker wird gern genommen. Wer den Metallschrott nicht selbst anliefern kann, der darf den Abholdienst unter den Rufnummern 04185 - 808484 und 04185 - 5283 anfordern. „Und wer an den beiden Tagen keine Zeit hat, darf seinen Schrott nach Absprache bereits einige Tage vorher anliefern“, sagt LKG-Sprecher Wilfried Wiegel. Die Sammlung sei vom Landkreis Harburg genehmigt.Der Erlös der Aktion wird geteilt: Die eine Hälfte ist für die Jugendarbeit der Gemeinschaft in Brackel bestimmt. Mit der anderen Hälfte soll ein soziales Projekt unterstützt werden.Übrigens: Auch wer am 28. und 29. Oktober keinen Schrott in der Büntestraße anliefern möchte, ist dort herzlich zu einem Plausch bei einer Tasse Kaffee eingeladen.