Oberschule Hanstedt veranstaltete Informationstag mit zwölf lokalen Unternehmen.

„Welcher Beruf passt zu mir?“ - um diese Frage zu beantworten, organisiert die Oberschule in Hanstedt für ihre Schüler verschiedene Möglichkeiten zum Kennenlernen und Ausprobieren von Berufen. Für die Siebt- und Achtklässler fand kürzlich zum Beispiel die „Praktische Berufsweltorientierung“ statt. Vertreter von zwölf Firmen aus der Region stellten verschiedene Berufsfelder vor. Viele Tätigkeiten konnten von den Schülern ausprobiert werden. Außerdem gab es Informationen aus erster Hand von Auszubildenden. Besonders wichtig für die Schüler: Die Unternehmen beantworteten auch Fragen zu den Voraussetzungen für die einzelnen Ausbildungsberufe sowie nach Bewerbungskriterien.Wer später gern Menschen helfen möchte, war etwa an den Ständen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) sowie des Buchholzer Krankenhauses richtig. Schüler, auf die „Tiere habe ich sehr gern. Welche Berufsmöglichkeiten bieten sich in der Nähe?“ zutrifft, informierten sich bei den Mitarbeitern des Wildparks Lüneburger Heide und beim Kleintierzentrum Nordheide. Vertreter aus Handwerk, Handel, Gastronomie und Verwaltung waren ebenfalls vertreten. Die Schüler hatten zudem die Möglichkeit, verschiedene Techniken des Malers auszuprobieren, durften Kupferrohrverbindungen montieren und die Arbeitsabläufe in einem Lebensmittelmarkt hinterfragen.„Am Ende der Veranstaltung waren alle Schüler begeistert“, sagt Schulleiterin Susanne Graßhoff. Einige der Teenanger hätten sich während der Informationsveranstaltung Anregungen für das Betriebspraktikum geholt. „Als nächstes sind die Achtklässler an der Reihe“, so Graßhoff. „Wir danken allen Firmen, dass sie sich für den Info-Tag Zeit genommen haben.“• In Hanstedt waren folgende Betriebe vor Ort: Hoth Tiefbau, Kleintierzentrum Nordheide, Krankenhaus Buchholz, Samtgemeinde Hanstedt, DRK Hanstedt, Edeka Dalinger, Malereibetrieb und Farbenshop Witte, Autohaus Brimm, Ernst Lützow GmbH, Ringhotel Sellhorn, Wildpark Lüneburger Heide, Up Consulting.