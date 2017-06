Wer folgt auf König Jan van Weeren?

Evendorf lädt von Samstag bis Montag, 1. bis 3. Juli, zum Schützenfest ein.

Der Höhepunkt des Evendorfer Schützenjahres steht an: Von Samstag bis Montag, 1. bis 3. Juli, wird in Even­dorf auf dem Festplatz am Schützenhaus kräftig gefeiert.Los geht es am Samstag bereits um 11 Uhr mit dem An­treten am Feuerwehrhaus. Um 11.30 Uhr werden die amtierende Majestät Jan van Weeren und sein Adjutant Alexander Draeger abgeholt. „Das war ein ereignisreiches Königsjahr. Wir feierten viele schöne Feste. Besonders der Landeskönigsball im Hamburger CCH und unser Kommandeursball werden uns in wunder­schöner Erinne­rung bleiben“, so das Fazit der beiden Würdenträger.Musikalisch begleitet werden die Schützen vom Spiel­manns- und Fan­farenzug aus Bispin­gen (Land­kreis Heide­kreis). Hier steht in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum an: Bereits seit 50 Jahren musizieren die Bispinger Spiel­leute auf zahl­reichen Festen in Evendorf. In diesem halben Jahrhundert sind über Generationen und Kreisgrenzen hin­weg viele Freundschaften entstanden. Das soll gewürdigt werden.Nach dem Königsessen im Schützenhaus beginnt dann ab 15 Uhr das Königsschießen. „Ich wünsche mir einen spannenden Wettkampf um die Königswürde und eine bessere Beteiligung als in den letzten Jahren“, ermutigte Präsident Ralf Hagel bereits im Vorwege die Schützen. Weitere Schieß­­wettbewerbe laufen parallel, ebenso das Kinder-Königs­schießen. Um 18 Uhr werden die neuen Würden­­­­träger proklamiert. Ab 21 Uhr steigt im Schützen­haus eine „Summer Night Party“ mit DJ. Der Eintritt ist für alle frei.Am Sonntag treten die Schützen ebenfalls um 11 Uhr am Feuerwehrhaus an, um den neuen König und seinen Ad­jutanten zum Ummarsch abzuholen. Das Preis- und Orden­­­­schießen wird ab 14.30 Uhr fortgesetzt. Um 15 Uhr gibt es im Schützen­­haus Kaffee und Kuchen. Auf lustige Spiele, Spaß und Überraschungen beim Kindernachmittag können sich die Jüngsten ab 15.30 Uhr freuen.Am Montag, 3. Juli, ab 10 Uhr, wird beim Vogelkönigs­schießen für jedermann mit dem Großkaliber noch der treffsicherste Schütze ermittelt.„Wir laden alle Evendorfer und Gäste herzlich ein, mit uns fröhlich zu feiern. Unser Schützenfest ist ein Fest für alle Bürger - für Jung und Alt, nicht nur für die Schützen“, sagt Präsident Ralf Hagel.