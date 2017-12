Winterliche Überraschung für Wildpark-Tiger

Raubkatzen toben im ersten Schnee / Heiligabend kommt der Weihnachtsmann zur Elchlodge.

mum. Hanstedt-Nindorf. Eine winterliche Überraschung wartete jetzt auf die beiden sibirischen Tiger „Ronja“ und „Alex“ im Wildpark Lüneburger Heide in Hanstedt-Nindorf. Als die beiden Raubkatzen morgens ihr Gehege betraten, bedeckte nicht nur eine dichte Schneedecke den Boden; es hatten sich auch zwei seltsame weiße Gestalten auf die große Anlage verirrt. Tierpfleger Jens Pradel hatte in aller Frühe die Gelegenheit genutzt, um seinen Tigern den Wintereinbruch ein wenig zu versüßen und hatte kurzerhand zwei Schneemänner, gespickt mit leckeren Fleischaugen- und Knöpfen ins Gehege gebaut.Natürlich mussten „Ronja“ und „Alex“ die beiden Eindringlinge sofort begutachten. Sie näherten sich ihnen erst sehr vorsichtig, denn man weiß ja nie, wie gefährlich so ein Schneemann sein kann.Erst als die beiden Tiger merkten, dass die Gestalten nicht sehr standhaft waren und bei der ersten Berührung mit der Tatze umkippten, gaben sie den Schneemännern in Sekundenschnelle mit ein Paar Prankenhieben den Rest, was vor allem Tigerdame „Ronja“ sichtlichen Spaße bereitete. Am Ende verputzten die Tiger genüsslich die kleinen Fleischhappen.Gegen einen verschneiten Wildpark hätte bestimmt auch der Weihnachtsmann nichts einzuwenden. Ihn und alle Wildpark-Tiere, kann man Heiligabend treffen und sich auf die heimische Bescherung einstimmen. Am Sonntag, 24. Dezember, wartet der Weihnachtsmann zwischen 11 und 13 Uhr an der Elchlodge und hat außer freundlichen Worten auch kleine Geschenke in seinem Schlitten dabei.• Der Wildpark ist Heiligabend in der Zeit von 9.30 Uhr bis 15 Uhr geöffnet (Kassenschluss ist um 14 Uhr). Ebenfalls um 14 Uhr schließt das Restaurant. Kinder zahlen an diesem Tag nur den halben Eintrittspreis.• Mehr Informationen gibt es unter www.wild-park.de.