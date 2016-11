Gasunie und Famila-Ansiedlung - FDP bittet zum November-Treff

Hanstedt : Heidekrug |

mum. Hanstedt/Jesteburg. Die Hanstedter Liberalen laden kommunalpolitisch interessierte Bürger und die Mitglieder des FDP-Ortsverbandes Hanstedt zu ihrem November-Treff am Mittwoch, 30. November, um 20 Uhr im Restaurant „Heidekrug“ (Harburger Straße 8) in Hanstedt ein. „Nachdem die neue kommunale Ratsperiode am 1. November begonnen hat, wollen wir vor allem die sich abzeichnenden Herausforderungen in den Gemeinden und der Samtgemeinde diskutieren“, sagt Simon Thompson, der Vorsitzende des FDP-Ortsverbandes Hanstedt.

Die Gewerbeansiedlungen in Marxen (Stahl-Veredelungsbetrieb Derustit) und Brackel (Gasunie-Verdichterstation) stehen im Mittelpunkt des Interesses engagierter Bürger, so Thompson weiter. Außerdem wollen die Liberalen über die Nahversorgung im ländlichen Raum diskutieren und den Sachstand für die Ansiedlung eines „Netto“-Marktes in Hanstedt und von „Famila“ in Jesteburg erörtern.

Das traditionelle „gelb-blaue“ Grünkohlessen findet am Freitag, 10. Februar, statt. Als Ehrengast hat bereits der FDP-Bezirksvorsitzende und stellvertretende Landesvorsitzende Jörg Bode zugesagt.

Für die Bundestagswahl 2017 hat die Wahlkreisversammlung als Direktkandidatin die frühere Bundestagsabgeordnete Nicole Bracht-Bendt (Buchholz) nominiert. Die FDP-Ortsverbände Stelle, Winsen, Elbmarsch, Salzhausen und Hanstedt wollen in Kürze die Wahl des FDP-Landtagskandidaten für die Landtagswahl am 14. Januar 2018 vorbereiten.