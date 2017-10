SPD-Diskussion zum Thema "Wird der ländliche Raum abgehängt?" in Hanstedt

Hanstedt : Küsterhaus |

ce. Hanstedt. "Wird der ländliche Raum abgehängt?" ist die Frage, über die SPD-Landtagskandidat Hendrik Frese und Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostok bei einer öffentlichen Veranstaltung am Montag, 9. Oktober, um 19 Uhr im Küsterhaus in Hanstedt (Am Steinberg 2) diskutieren. Schostok ist für den Plan der "Region Hannover" zuständig. "Sei es beim ÖPNV oder beim Ausbau von zukunftsfähigem Internet - oftmals werden ländliche Regionen bei Investitionen vernachlässigt, weil 'Kunden' zur Verfügung stehen", so Hendik Frese. Er befürchtet, dass ländliche Gegenden dadurch noch unattraktiver werden, und plädiert dafür, in diese Gebiete noch stärker zu investieren.