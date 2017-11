Doppelkonzert voller Gospel-und Popmusik mit "Joyful Angels" und "Wings of Faith"



tw. Egestorf. Nach dem letzten Konzert im April haben die „Joyful Angels“, der Kinder- und Jugendchor aus Egestorf, weitere Sängerinnen-Verstärkung bekommen und möchten nun ihr Publikum erneut begeistern. Mit dem Erwachsenen-Gospelchor „Wings of Faith“ aus Ashausen haben sie sich dafür Konzert-Unterstützung geholt. Mit einem Doppelkonzert werden beide Ensembles zusammen ein Chorfeuerwerk entfachen am Sonntag, 5. November, um 17 Uhr in der St. Stephanus-Kirche in Egestorf. Einlass ist um 16.30 Uhr.

Die Chorleiterin beider Chöre, Joana Toader aus Hamburg, selbst Profisängerin und Entertainerin, steckt mit ihrer positiven Ausstrahlung und unglaublichen Musikalität nicht nur ihre Chöre an, sondern verzaubert auch das Publikum.

• Abendkasse: 10 Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre frei. Der Erlös kommt der Chorarbeit zugute.