Das Feuerwehrmuseum schließt

mum. Marxen. Wer in Feuerwehr-Geschichte eintauchen möchte, hat dazu nicht mehr lange Gelegenheit: Am Sonntag, 16. Oktober, feiert das Feuerwehrmuseum Marxen von 10 bis 16 Uhr Saisonabschluss. Die Besucher können sich auf selbst gebackenem Kuchen freuen und sich über das Museum informieren.

Das Feuerwehrmuseum ist eine Außenstelle des Freilichtmuseums am Kiekeberg. Auf einer Fläche von 750 Quadratmetern wird eine umfangreiche Sammlung zur Geschichte des Feuerwehrwesens präsentiert. Dazu gehören alte Handdruckspritzen sowie historische Tanklöschfahrzeuge. Die verschiedenen Feuerwehrwagen zeigen, wie sich die Löschtechnik und die Fahrzeuge im Laufe der Zeit weiterentwickelt haben.

• Der Eintritt kostet drei Euro; Besucher unter 18 Jahren und Mitglieder des Fördervereins Feuerwehrmuseum sowie des Fördervereins des Freilichtmuseums zahlen nichts.

• Mehr Informationen unter www.feuerwehrmuseum-marxen.de.