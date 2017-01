Die erste Party des Jahres

Dorfjugend Quarrendorf organisiert beliebtes Faslams-Wochenende / Live-Musik am Samstagabend.

Das neue Jahr beginnt mit einer richtig guten Party! Die Dorfjugend Quarrendorf lädt zu einem dreitägigen Faslams-Event ein. Zum Auftakt gibt es am Freitag, 6. Januar, ab 19 Uhr ein Skat- und Kniffelturnier im Dorfgemeinschaftshaus (Dorfstraße 25). „Während des Preisskats werden sich die Faslamsbrüder bemühen, ihre Stimmen geschmeidig zu machen, um die weiteren Aktivitäten zu meistern“, sagt Juliane Klingelhöfer von der Dorfjugend.Am Samstag, 7. Januar, steht das beliebte „Schnorren“ auf dem Programm. Der Umzug beginnt diesmal schon um 10 Uhr. Am Samstagabend steigt dann im Dorfgemeinschaftshaus der beliebte Lumpenball.Los geht es um 21 Uhr. Für eine volle Tanzfläche sorgt die Band „Broadway“. Am Sonntag, 8. Januar, kommen dann die jungen Faslams-Freunde auf ihre Kosten. Um 15 Uhr startet die Kindermaskerade. Während DJ Marco die Jungen und Mädchen auf der Tanz- und Spielfläche unterhält, gibt es für die Eltern und Großeltern Kaffee und Kuchen.„Wir freuen uns auf ein richtig gutes Party-Wochenende“, sagen „Vadder“ Niklas Beecken und „Mudder“ Mirko Heuer. Das Duo wurde während des traditionellen Anbindens Mitte Dezember gewählt. Eigentlich wollte das Duo schon vor zwei Jahren als Eltern antreten, doch damals war es noch nicht volljährig. Mirko macht gerade eine Ausbildung zum Zimmermann. In seiner Freizeit engagiert er sich in der Dorfjugend und für die Freiwillige Feuerwehr Quarrendorf. Niklas ist technikbegeistert und ebenfalls Mitglied bei der Feuerwehr.Alle Termine auf einen Blick:• Freitag, 6. Januar19 Uhr: Preisskat sowie Kniffel und Knobel-Turnier• Samstag, 7. Januar10 Uhr: Schnorren durch das Dorf21 Uhr: Lumpenball mit der Band „Broadway“21 bis 22 Uhr: Für jeden Gast gibt es ein Freigetränk• Sonntag, 8. Januar14 Uhr: Treffen zum Kömbuddel-Suchen15 Uhr: KindermaskeradeAlle Veranstaltungen finden im Dorfgemeinschaftshaus (Dorfstraße 25) statt.