Die „Instrumente der Götter“ - Duo „Arabesque“ tritt in Hanstedt auf

Hanstedt : Alter Geidenhof |

mum. Hanstedt. Den Mitgliedern des Kulturvereins „Romantischer Kreis“ ist es gelungen, eine besondere musikalische Veranstaltung nach Hanstedt zu holen. Am Mittwoch, 31. Mai, tritt das Duo „Arabesque“ um 20 Uhr im „Alten Geienhof“ (Buchholzer Straße 1) auf. Annette Hermeling (Flöte) und Eva Pressl (Harfe) treten als Duo seit 2012 erfolgreich gemeinsam auf. In Hanstedt präsentieren sie unter anderem Werke von Händel, Bach, Fauré und Spohr.

Die Kombination aus Flöte und Harfe ist die älteste, klangvollste Besetzung der Welt. . Eva Pressl konzertiert in vielen norddeutschen Orchestern und Ensembles und ist eine gefragte Harfenistin. Annette Hermeling spielt im Hamburger Ensemble Tityre. „Die Harmonie im Spiel der beiden Solistinnen entsteht vor allem durch ihr großartiges Können und ihrer Musikalität“, schwärmt Sprecher Wolfram Meinung. „Sie verzaubern ihr Publikum mit ihrem Spiel.“

• Der Eintritt ist - wie immer - frei. Spenden zur Unterstützung der Arbeit des „Romantischen Kreises“ sind willkommen.

• Weitere Informationen zum Kulturverein gibt es im Internet unter www.kulturverein-hanstedt.de.