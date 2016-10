Fisch-Spektakel am Teich

Forellen, Karpfen und Aale werden direkt am Ufer angeboten.

Das ist ein Pflichttermin für alle, die gern fangfrischen Frisch essen: Am Samstag, 15. Oktober, findet ab 11 Uhr wieder das beliebte Teichfest am Weseler Badeteich statt. Das Gewässer liegt am Ortsrand in Richtung Schierhorn.Ab 11 Uhr werden Forellen, Karpfen und Aale direkt am Ufer des abgelassenen Sees verkauft. Gleichzeitig öffnet der Grillstand mit Bratwurst und Steakbrötchen. „Besonders beliebt sind die vor Ort geräucherte Forellen“, sagt Organisator Matthias Rütze. Ab 14 Uhr wird Kaffee und Kuchen im Partyzelt serviert. „Gerade für Kinder ist es ein besonderes Erlebnis, die Fische mit dem Kescher selbst aus dem Wasser zu fangen“, so Rütze. Schlammfeste Kleidung ist allerdings Voraussetzung.„Das Weseler Teichfest ist ein Spektakel für Jung und Alt“, ist Rütze sicher. Und es diene zudem einem guten Zweck. „Alle Erlöse aus dem Verkauf von Fischen, Speisen und Getränken gehen an den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Wesel.