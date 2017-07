Gesang im Zeichen Luthers

mum. Egestorf. Mit der Idee, Gesang müsse für jeden verständlich in der Muttersprache verbreitet werden, hat Martin Luther deutsche Musik nachhaltig geprägt. In seinem Sinne singen Magdalena Huhn, Catherina Witting, Olga Chumikova, Julian Rohde und Fabian Kuhnen am Sonntag, 9. Juli, im Zuge der Reihe „Musik in alten Heidekirchen“ Werke von Samuel Scheidt, Johann Krebs, Leonhard Lechner, Johann Rathgeber, Max Reger und Melchior Vulpius in der St. Stephanus-Kirche Egestorf.

Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt kostet zwölf Euro; Inhaber der NDR-Kultur-Karte zahlen zehn Euro.

• Mehr Infos unter www.musik-in-alten-heidekirchen.de.