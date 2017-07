Gospels helfen der Bücherei

Benefiz-Konzert mit „Wings of Faith“ in der St. Jakobi-Kirche zu Gunsten der Bürgerstiftung.

„It’s gon’be nice - es wird schön“ lautet das Konzert-Motto des beliebten Gospelchores „Wings of Faith“ aus Ashausen. Die über Niedersachsens Grenzen hinaus bekannte quirlige und energiesprühende Chorleiterin und Sängerin Joana Toader und die gut 40 Sängerinnen und Sänger möchten Gutes tun! Nicht nur für ihr Publikum, sondern auch für gute Zwecke! Der Erlös des Konzertes am Sonntag, 27. August, geht dieses Mal an die Bürgerstiftung Hanstedt, die dringend Spenden für die Bücherei, der „Bökerstuuv“, benötigt.Und dafür wird auch schon fleißig geprobt! Die Sänger von „Wings of Faith“ freuen sich schon sehr auf das Hanstedter Publikum und werden neu Erlerntes wie auch Songs aus dem bestehenden Repertoire zu Gehör bringen. So erwartet die Gäste ein buntes, gefühlvolles und mitreißendes Programm mit traditionellen Gospels und Spirituals sowie aus Film und Radio bekannten Songs wie „I say a little Prayer“ (Aretha Franklin), „Papa was a rolling stone“ (The Temptations), „Higher and Higher“ (Jackie Wilson) und natürlich „It‘s gon‘be nice“ (Yolanda Adams). Der Chor steckt mit seiner guten Laune jeden an, fordert zum Mitsingen und -klatschen auf, im nächsten Moment lädt er zum Träumen ein, sorgt vielleicht sogar für eine Gänsehaut und lässt den berühmten Funken auf das Publikum überspringen! Am Piano wird der Chor virtuos und einfühlsam zugleich begleitet von Claus Canstein.• Das Konzert beginnt um 17.30; Einlass ab 17 Uhr). Der Chor hofft auf eine volle St. Jakobi-Kirche, und möchte seine Zuhörer mit der ihm eigenen Leidenschaft und Professionalität begeistern. Karten zum Preis von zwölf Euro gibt es in der Auetal-Apotheke (Winsener Straße 4), bei der Volksbank (Winsener Straße 2) und - wenn noch vorhanden - an der Abendkasse zum Preis von 14 Euro. In der Pause sorgt die Bürgerstiftung Hanstedt für das leibliche Wohl.