Gospels, Musical-Songs und Paulina Puppe an der Querflöte

Der Egestorfer Gospelchor „Happy Voices“ gibt am Freitag, 23. September, ab 19.30 Uhr ein Konzert in der St. Marien-Kirche (Bauernworth 3). Die 35 Sängerinnen und Sänger haben unter der Leitung von Rolf Puppe, der den Chor auch am Klavier begleitet, erneut ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Unter anderem wurden einige neue Lieder einstudiert. Darunter auch bekannte Gospels wie „Oh when the saints go marching in“ oder „Wade in the water“. Außerdem können sich die Besucher auf Musical-Songs freuen. Als Solistin tritt Paulina Puppe auf. Die mehrfach ausgezeichnete Flötistin wird mit einigen Liedern auf ihrer Querflöte zu diesem musikalischen Abend beitragen.• Der Eintritt ist frei; um Spenden für die „Egestorfer Musikfreunde“, dem ökumenischen Förderverein für Kirchenmusik, wird gebeten.