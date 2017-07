Historische „heiße Öfen“ im Feuerwehrmuseum Marxen

Über 100 Zweiräder, Gespanne und Fahrräder mit Hilfsmotor kommen beim elften Zweirad-Oldtimertreffen zusammen

tw. Marxen. Es rattert und knattert beim elften Zweirad-Oldtimertreffen im Feuerwehrmuseum: Im beschaulichen Fachwerkdorf Marxen blitzen am Sonntag, 30. Juli, historische Fahrzeuge um die Wette. Von 10 bis 16 Uhr erleben Kinder und Erwachsene über 100 Zweiräder, Gespanne und Fahrräder mit Hilfsmotor, alle mindestens 30 Jahre alt. Stolze Eigentümer zeigen, was dank liebevoller Pflege auch heute noch in ihren Maschinen steckt. Fachleute beantworten Fragen von Besuchern und fachsimpeln gemeinsam über Technik und Geschichte der „heißen Öfen“. Deftige Bratwurst vom Grill und ausgiebig „Löschwasser“ runden den Tag für Oldtimerfreunde ab.

• Eintritt: 6 Euro, für Besucher unter 18 Jahren frei.