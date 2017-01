Ins Mississippi der 1960er Jahre

Hanstedt : Gemeindehaus |

mum. Hanstedt. Ein Muss für alle Film-Freunde: Für Mittwoch, 25. Januar, lädt die St. Jakobi-Stiftung Hanstedt ab 17 Uhr wieder zum Filmnachmittag in das Gemeindehaus (Harburger Straße 2-4) ein. Bei Gebäck, Tee und Kaffee wird ein sehenswerten Film mit Emma Stone (gilt mit ihrem neuen Film "La La Land" als Anwärterin auf den Oscar) in der Hauptrolle gezeigt (der Titel darf auch rechtlichen Gründen nicht genannt werden). Der Streifen spielt im Mississippi der 1960er Jahren und erzählt von der jungen Collegeabsolventin Skeeter (Stone), die sich nichts sehnlicher wünscht, als eine erfolgreiche Autorin zu werden. Um dieses Ziel zu erreichen, startet sie eine Interviewreihe mit schwarzen Haushaltshelferinnen berühmter Südstaatenfamilien und bricht damit alle Konventionen in ihrer kleinen Heimatstadt. Dabei entstehen ungewöhnliche Freundschaften. Durch den Filmnachmittag führt Iris Pless.

• Der Eintritt ist frei.