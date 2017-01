Islamwissenschaftlerin referiert bei Landfrauen in Sahrendorf

Egestorf: Studtmanns Gasthof |

ce. Sahrendorf. "Hintergründe der Flüchtlingsbewegung in Deutschland - Voraussetzungen und Möglichkeiten einer gelungenen Integration" lautet das Thema eines Vortrages, zu dem der Landfrauenverein Egestorf-Salzhausen am Montag, 9. Januar, um 14.30 Uhr in Studtmanns Gasthof in Sahrendorf (Im Sahrendorf 19) einlädt. Es referiert die Islam- und Religionswissenschaftlerin Dr. Gundula Krüger, die bereits zum zehnten Mal einen Vortrag bei den Landfrauen hält. Gäste sind herzlich willkommen. - Anmeldung unter Tel. 04172 - 7114 bei Anke Jagau.