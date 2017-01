Jetzt wird gefeiert: Faslam in Sahrendorf

Das wird garantiert wieder ein unvergessliches Wochenende: Drei tolle Tage voller Spaß für Jung und Alt erwarten Dorfbewohner und Gäste beim Sahrendorfer Faslam. Diesmal werden die Party-Freunde wieder von zwei Herren angeführt. "Mudder" ist Daniel Gruel; ihm zur Seite steht "Vadder" Niels-Dennis Niemann. Gemeinsam wollen sie mit allen Freunden der fünften Jahreszeit in "Studtmanns Gasthof" (Im Sahrendorf 19) ein rauschendes Fest-Wochenende erleben.Los geht es am Freitag, 13. Januar, um 19 Uhr mit Preisskat und Knobeln. Hier sind Glück aber auch taktisches Geschick gefragt. Der Einsatz lohnt sich, denn es gibt attraktive Fleischpreise zu gewinnen.Am Samstag, 14. Januar, findet am Vormittag das Kömbuddelsuchen statt. Alle kleinen Faslam-Freunde kommen ab 15 Uhr bei der Kindermaskerade auf ihre Kosten.Der Höhepunkt am Samstag findet selbstverständlich am Abend statt: Die "Schampus-Band" bringt ab 21 Uhr den Saal beim Lumpenball zum Beben.Und auch das hat Tradition: Am Sonntag, 15. Januar, ziehen die Narren ab 11 Uhr zum Schnorren durch Sahrendorf und Schätzendorf - ein großer Spaß für sämtliche Beteiligten.• ab 19 Uhr: Preisskat und Knobeln, "Studtmanns Gasthof" (Im Sahrendorf 19)Vormittags: Kömbuddel suchen• ab 15 Uhr: Kindermaskerade• ab 21 Uhr: Lumpenball mit der „Schampus-Band“• ab 11 Uhr: „Schnorren“ in Sahrendorf und Schätzendorf