Jetzt wird getanzt!

mum. Brackel. Auf diese Tradition sind die Schützen in Brackel besonders stolz: Am Samstag, 26. November, findet in der Festhalle (Im Haßel) wieder der beliebte Königsball statt. Los geht es um 19.30 Uhr.

„In der sehenswert geschmückten Festhalle starten wir mit Musik und Tanz in die Vorweihnachtszeit“, sagt Schützenkönig Erwin Mühlbacher. Die Live-Band „Hale Bob“ sorgt für den richtigen Takt. Getränke und gutes Essen sind bestellt. „Wir freuen uns auf einen schönen Abend, zu dem auch Nicht-Mitglieder herzlich willkommen sind“, so Mühlbacher, der den Ball gemeinsam mit seiner Frau Sigrid eröffnen wird.