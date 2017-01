Jetzt wird kräftig gefeiert

Am Samstag, 28. Januar, treffen sich die Faslamsnarren zum traditionellen Schnorren. Mit dem Bollerwagen zieht die verkleidete Truppe ab 10.30 Uhr durchs Dorf und bittet um Spenden für den Faslamsschmaus am Sonntag. Stimmung total ist am Samstag, ab 21 Uhr beim Lumpenball angesagt. DJ Thore sorgt für die Musik. Bei dieser Veranstaltung gilt: Verkleiden ist Pflicht! Wer mitfeiern möchte, muss mindestens 16 Jahre alt sein.Am Sonntag, 29. Januar, findet ab 15 Uhr für die jüngsten Narren der "Kindertanz" statt. Eine Kinderanimation mit der "Crazy Ardo Kindershow" sorgt dafür, dass beste Stimmung bei den Kindern herrscht.Faslamsvadder Christian Albers und Faslamsmudder Julia Reese freuen sich über eine rege Beteiligung.