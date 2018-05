"Joyful Angels": Berührend bis mitreißend

mum. Egestorf. Nach dem großartigen Erfolg beim Doppelkonzert mit den "Wings of Faith" aus Ashausen im November vergangenen Jahres freuen sich die "Joyful Angels", der Kinder- und Jugendchor aus Egestorf, unter der Leitung von Joana Toader wieder darauf, ein Konzert zu geben. Am Sonntag, 27. Mai, um 17 Uhr (Einlass ab 16.30 Uhr) geht es los: Dieses Mal im Gemeindehaus der St. Stephanus-Kirche (Sudermühler Weg 1) in Egestorf.

Mit zwei weiteren "Neuzugängen" gehen die Sängerinnen an den Start und präsentieren nun zu 17 ihr neues Konzertprogramm. Es trägt den Titel "Zuhause". Die Zuschauer erwartet ein bunt gemischtes Programm an Gospel- und Popsongs - von berührend bis mitreißend ist wieder alles dabei. Auch über die Jahre liebgewonnene Klassiker wie "Joyful Joyful" aus dem Film "Sister Act" haben ihren festen Platz.

• Karten gibt es zum Preis von acht Euro an der Abendkasse. Für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre ist der Eintritt frei. In der etwa 15-minütigen Pause wird für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt. Der Erlös kommt der Chorarbeit zu Gute.