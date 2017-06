mum. Undeloh. Das Ensemble „Sara“ hat sich auf die Interpretation mittelalterlicher Werke spezialisiert. Seit 2013 spielen die Multi-Instrumentalisten Rainer Böhm und Sandra Havenstein zusammen als Duo im Zuge von „Alte Musik“-Festivals, publizieren musikwissenschaftliche Arbeiten und wirken als Dozenten für mittelalterliche Musik. Im Rahmen von „Musik in alten Heidekirchen“ werden sie am Sonntag, 2. Juli, ab 17 Uhr in der Undeloher St. Magdalenen-Kirche unter dem Motto „Liederbücher des Mittelalters“ Werke von bedeutenden deutschsprachigen Persönlichkeiten des Mittelalters erklingen lassen, die sich neben ihren eigentlichen Berufungen als Kirchendiener und Politiker auch intensiv mit Musik beschäftigt haben. Alle Themen des Lebens finden sich in den Liedern wieder: Liebe und Leid, Tanz und Wein, Politik und Religion.

• Der Eintritt kostet zwölf Euro; Inhaber der NDR-Kultur-Karte zahlen zehn Euro. Tickets gibt es an der Abendkasse. Infos: www.musik-in-alten-heidekirchen.de.