Liveschaltung nach Tansania

LKG Brackel lädt zum „Bistro Lifestyle“ ein.

Am Freitag, 20. Oktober, ist es wieder soweit. Das „Bistro Lifestyle“ der Landeskirchlichen Gemeinschaft Brackel öffnet um 19.30 Uhr in der Büntestraße 23 seine Tore. Das Motto lautet „Essen & mehr“. Die Veranstaltungsreihe bietet ein interessantes Programm aus Musik, Unterhaltung und Anregungen mit biblischem Inhalt. Hauptanliegen ist es zu zeigen, dass der christliche Glaube keine verstaubte Botschaft aus der Vergangenheit, sondern für das Leben in unserer Zeit sehr aktuell ist.Am Freitag steht Tansania im Fokus. Bei der Wahl des Landes, in dessen Zusammenhang die Deko, das Essen und das Thema gewählt wurde, spielte eine Rolle, dass Frederike Lipkow, die auch als Mitarbeiterin in der Kinder- und Jugendarbeit der Brackeler Mitmachgemeinschaft tätig ist, seit Juli 2017 im Zuge eines freiwilligen sozialen Jahres in dem ostafrikanischen Land lebt. Vorgesehen ist eine Liveschaltung zu Lipkow. Für das Thema „Königreich der Hoffnung“ hat die Mitmachgemeinschaft Dean Grube aus Elmshorn gewonnen. Die Besucher können sich auch auf handgemachte Musik freuen. Chefkoch Hans-Heinrich Meier bereitet landestypische Spezialitäten zu.„Herzlich eingeladen sind alle, die sich etwas Gutes gönnen wollen“, sagt Wilfried Wiegel, Vorsitzender der LKG Brackel. „Leckeres Essen, gute Getränke, eine lockere Atmosphäre und lohnenswerte Ideen mit biblischem Inhalt werden garantiert.“• Der Eintritt ist frei; um Spenden wird gebeten.