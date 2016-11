Marxener Chöre laden zum Adventskonzert ein

mum. Marxen. Einen stimmungsvollen Beginn der Vorweihnachtszeit garantiert das traditionelle Adventskonzert der Marxener Chöre, das am Sonntag, 27. November, in der Hanstedter St. Jakobi-Kirche stattfinden wird.

Unter der musikalischen Gesamtleitung von Dávid Csizmár wollen der Singkreis „Jubilate St. Jakobi“, der Frauenchor Nordheide, der Kinderchor „Kling & Klang“, „pur calluna“, die Heidjer Oldies und der gastgebende Nordheide-Chor ihr Publikum mit einer bunten Auswahl der schönsten Weihnachtslieder verzaubern. Ihre Premiere als neue Chorleiterin des Marxener Frauenchores wird dabei Claudia Kusch geben (das WOCHENBLATT berichtete).

Mit besonderer Spannung erwartet werden der gemeinsame Auftritt des Kinderchores „Kling und Klang“ und des Nordheide-Chores - eine generationsübergreifende Einstimmung auf die Weihnachtszeit - sowie der Solist Christfried Biebrach, der zwei Lieder von Peter Cornelius singen wird.

• Das Konzert beginnt um 18 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr) in der St. Jakobi-Kirche (Harburger Straße 2-4). Der Eintritt ist frei.