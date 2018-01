„Party-Crew Bispingen" sorgt für Stimmung

Evendorf fiebert Faslam-Sause entgegen.

Die Evendorfer sind startklar für Faslam! Am Samstag und Sonntag, 27. und 28. Januar, sind auch in Evendorf die Narren los. Närrisches Treiben bestimmt dann das Geschehen im Ort und rund um das Schützenhaus.Für die jungen Faslamseltern Thorben Block (21 Jahre) als „Mudder“ und Maximilian Cohrs (21 Jahre) als „Vadder“, beides „Ebendörper Jungs“, ist es eine Premiere. Sie stehen zum ersten Mal an der Spitze der Evendorfer Narrenschar. „Wir hoffen, dass wieder viele Gäste aus nah und fern zu uns nach Evendorf kommen, um gemeinsam mit uns fröhlich zu feiern“, wünscht sich das Faslams-Elternpaar.Los geht es am Samstag ab 9 Uhr. Dann ziehen die Faslamsbrüder und -schwestern zum Schnorren durch den Ort. Um 14 Uhr werden im Schützenhaus Evendorf die Karten zum zünftigen Preisskat gemischt. Zu gewinnen gibt es viele Fleischpreise. Anschließend können sich die Spieler beim Faslamsschmaus stärken.Um 20.30 Uhr steigt der große Maskenball im Schützenhaus. Für Stimmung sorgt die „Partycrew Bispingen“. Maskierungen und Verkleidungen sind dabei erwünscht.Am Faslamssonntag - ab 14 Uhr - gibt es beim Kinderfasching ein lustiges Mitmach-Programm für die Jüngsten. Animationskünstler Matthias Kroh hat Hits fürKids im Gepäck. Zusätzliche Spiele, eine Tombola sowie ein Kaffee- und Kuchenbuffet lassen beim bunten Spaß im Schützenhaus keine Langeweile aufkommen.• Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.faslamsclub-evendorf.de.