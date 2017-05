Pfingstmarkt in Hanstedt: Das Fest für die Familie

Faslams-Freunde organisieren beliebten Pfingstmarkt / Feuerwerk und Flohmarkt.

Das Programm auf einen Blick

Das hat Tradition - und sollte wirklich gebührend gewürdigt werden! Die Mitglieder des Faslamsclubs aus Hanstedt geben sich Jahr für Jahr richtig Mühe, um das Pfingstfest immer besser zu machen. Dabei können die Jungs und Mädels inzwischen auch Erfahrungswerte zurückgreifen. Und so wird es auch diesmal wieder eine Strandbar geben. Natürlich mit echtem Sand und Sonnenstühlen. Zudem werden Cocktails gereicht.Die Vorbereitungen wurden alle getroffen - jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen und jede Menge Gäste anlocken, wenn der Pfingstmarkt von Samstag bis Montag, 3. bis 5. Juni, auf der Festwiese an der Winsener Straße öffnet. Sowohl für Kinder als auch für Erwachsene gibt es an den drei Tagen ein tolles Programm.Der Pfingstmarkt beginnt traditionell am Samstag mit einer Eröffnungs-Party. Achtung: Das Markttreiben startet schon um 17 Uhr. Am Sonntag steht die Familie im Vordergrund. Die Schausteller (Marktbeginn ist um 14 Uhr) haben angekündigt, mit Sonderaktionen die Geldbeutel der Hanstedter zu entlasten.Selbstverständlich fehlen Fahrgeschäfte wie Karussells und Auto-Scooter nicht. Das Kinderfest startet um 15 Uhr. Es gibt Freigetränke für die ganze Familie. Ab 17 Uhr beginnt eine besondere Attraktion, bei der das Zuschauen sicherlich ebenso lustig ist, wie das selbst ausprobieren: Die Faslams-Freunde laden zum Bull-Riding ein. Sowohl am Samstag, als auch am Sonntag wird Party-DJ Jürgen Brosda für gute Laune sorgen. An den Gastronomie-Ständen locken Leckereien im Überfluss.Ein weiterer Höhepunkt des Pfingstfestes ist das Feuerwerk am Samstagabend. Schnäppchenjäger kommen schließlich am Montag auf ihre Kosten: Ab 9 Uhr öffnet der Flohmarkt. Ab 10 Uhr findet im Festzelt ein Frühschoppen statt.Party-Alarm, Flohmarkt-Spaß und jede Menge Vergnügen: Der Hanstedter Pfingstmarkt bietet für jeden Geschmack und jedes Alter Abwechslung. Hier eine Übersicht der wichtigsten Programmpunkte.Pfingstsamstag, 3. Juni• 17 Uhr: Markt-Eröffnung• ab 21 Uhr: Pfingstdisco mit DJ Jürgen BrosdaPfingstsonntag, 4. Juni• 14 Uhr: Marktbeginn• ab 14.30 Uhr: Familiennachmittag, KinderfestPfingstsonntag, 4. Juni• ab 15 Uhr: Freigetränke für Familien• ab 17 Uhr: Bull-Riding• ab 21 Uhr: Partyzeit im Festzelt mit DJ Jürgen Brosda (Foto). Gespielt werden die besten Hits der 1980er und 1990er Jahre.• Zum Abschluss des Festes (etwa 22.30 Uhr): Großes Feuerwerk über dem FestplatzPfingstmontag, 5. Juni• ab 9 Uhr: Großer Flohmarkt auf dem Festplatz (eine Anmeldung ist für Teilnehmer nicht erforderlich)• ab 10 Uhr: Stimmungsvoller Frühschoppen im Festzelt - mit Hartmut (der Eintritt ist frei)