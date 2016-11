Pianist mit großer Begabung

Egestorfer Klavierherbst holt Ausnahmetalent Kit Armstrong in den Landkreis.

Der Anfang machte schon einmal Lust auf mehr: Nachdem Martin Stadtfeld den Egestorfer Klavierherbst am 21. Oktober mit einem vielbeachteten Bach-Konzert eröffnet hat, gastiert am Sonntag, 13. November, um 17 Uhr Kit Armstrong in der St. Marien-Kirche. Er spielt Werke von Byrd, Haydn, Mozart, Beethoven, Schumann und Liszt.„Kit Armstrong besitzt eine Ausnahmebegabung“, sagt Professor Michael Rutz von den Egestorfer Musikfreunden. Mit fünf Jahren begann er Klavier zu spielen und zu komponieren, mit acht Jahren gab er sein Konzertdebüt. Im Alter von neun Jahren begann er Musik und Wissenschaften an der Chapman University zu studieren. 2004 studierte er bei Claude Frank und Eleanor Sokoloff am Curtis Institute of Music. Er schloss sein Musikstudium an der Royal Academy of Music und ein Mathematikstudium am Imperial College London ab. Inzwischen hat Armstrong (24) eine Vielzahl von Solo-Konzerten und Auftritten als Pianist mit Orchester vorzuweisen - darunter auch in der Carnegie Hall. Im Jahr 2006 gewann er den internationalen Wettbewerb Kissinger Klavierolymp.• Der Egestorfer Klavierherbst endet mit einem Weihnachtskonzert. Am Samstag, 17. Dezember, spielen die vier jungen Damen des Berliner „Klenke-Quartetts“ um 17 Uhr Werke von Corelli und Haydn in der St. Stephanus-Kirche. Der Berliner Schauspieler Martin Buchholz liest dazu Weihnachtsgeschichten. Das wird eine schöne Einstimmung auf Weihnachten werden“, sagt Rutz.• Der Eintritt kostet 35, beziehungsweise 25 Euro; Jugendliche bis 16 Jahren sind mit 15 Euro dabei. Vorbestellungen sind unter der Rufnummer 04175 - 842287 oder via E-Mail an service@egestorfer-musikfreunde.de möglich.