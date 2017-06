"Platt" für Anfänger in Undeloh

Undeloh: Teestube Undeloh |

mum. Undeloh. Der Heimat- und Kulturverein Undeloh lädt für Dienstag, 20. Juni, ab 10 Uhr zu einer etwas anderen Veranstaltung in die Teestube (Zur Dorfeiche 15) ein. Das Motto lautet: "Hoch un Platt - wi maken dat!" Der Abend richtet sich an Menschen, die zwar nicht "Platt" sprechen, sich jedoch für die Geschichten und Lieder interessieren. "Hochdeutsch trifft Plattdüütsch - und jeder Gast soll möglichst verstehen, was vorgetragen und gesungen wird", sagt Hartmut Müller.

Das erwartet die Besucher: Dieter Schlaphof (Schätzendorf) liest eine seiner prämierten Geschichten vor und trägt Gedichte vor. Cord Overbeck berichtet von eine Undeloh-Wehlener Begebenheit, die sich vor langer Zeit zugetragen haben soll. "Op Platt und doch verständlich", verspricht Müller. Das "Unnel Trio" - Bernd Althof (Gitarre), Traute Müller (Melodica) und Hartmut Müller (Gesang, Concertina, Klarinette) - spielt zwischen den Vorträgen plattdeutsche Lieder. Spezielle oder weniger verständliche Bezeichnungen liegen als kleine Vokabelsammlung vor. Auch zum Mitsingen sind Texte vorhanden.

• Der Eintritt ist frei.