Schicken Sie uns bitte Ihre Termine!

Der beliebte WOCHENBLATT-Kalender wird vorbereitet.

Zahlreiche Termine sind bereits eingetroffen - und täglich werden es mehr. Vereine, Verbände und Institutionen möchten, dass ihre Veranstaltungen im WOCHENBLATT-Kalender der Samtgemeinde Hanstedt veröffentlicht werden. Noch haben alle Interessenten die Möglichkeit, uns die Daten zu schicken. Einsendeschluss ist am Freitag, 10. November.„Mit dem Hanstedt-Kalender zeigen wir, wie lebendig und vielfältig unser Vereinsleben ist“, sagt Samtgemeinde-Bürgermeister Olaf Muus. Die Samtgemeinde Hanstedt habe sowohl den Urlaubsgästen, als auch den Einheimischen eine Menge zu bieten. „Ich bin sicher, der Kalender wird für alle Bürger ein echtes Muss.“ Anzeigen der heimischen Geschäftsleute unterstreichen die Wertigkeit des Kalenders.Der Kalender wird Ende des Jahres zusammen mit dem WOCHENBLATT an 6.200 Haushalte in der Samtgemeinde Hanstedt verteilt. Zudem liegen Exemplare im Rathaus Hanstedt sowie in verschiedenen öffentlichen Einrichtungen aus.Für einen attraktiven Kalender benötigen wir Ihre Termine: Ob Dorf- oder Schützenfest, Vortrag, Wanderung, Ausfahrt, Ferienspaß, Modenschau oder Konzert - bitte teilen Sie uns Ihre Veranstaltungen für das Jahr 2018 mit. Nur mit Ihrer Hilfe kann der neue Hanstedt-Kalender wieder ein Volltreffer werden.Für die Kontaktaufnahme gibt es mehrere Möglichkeiten:• E-Mail: Einfach eine E-Mail mit dem Stichwort „Hanstedt-Kalender“ an red-buch@kreiszeitung.net• Postadresse: WOCHENBLATT-Verlag, 21244 Buchholz, Bendestorfer Straße 3-5 oder Postfach 1554.• Fax: 04181-200355• Den WOCHENBLATT-Mediaberater Rainer Dodenhoff erreichen Sie unter Tel. 04181-200329.