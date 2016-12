Schützen verkaufen Weihnachtsbäume

Mit Geschicklichkeit wird der Preis reduziert.

Diese Veranstaltung hat Tradition: Die Mitglieder des Schützenvereins Brackel veranstalten am Samstag, 17. Dezember, zwischen 11 und 16 Uhr wieder ihren beliebten Tannenbaumverkauf an der Festhalle (Im Haßel). Im Angebot sind Nordmann- und Blautannen sowie Fichten in allen Größen. „Wir haben die Anzahl der Bäume erneut erhöht“, sagt Schützen-Sprecher Heiko Neumann. Diesmal seien noch mehr große Tannen im Sortiment. „Dazu servieren wir jede Menge Spaß bei Erbsensuppe, Bratwurst, Glühwein, Kinderpunsch und frische Waffeln“, lädt Beumann ein. Kaffee und Kuchen werden zudem im Schützenhaus angeboten. Für die kleinen Besucher bereiten die Schützen Stockbrot vor. Außerdem können Kinder mit Geschicklichkeit den Preis des Tannenbaums reduzieren. Der Weihnachtsmann schaut am Samstag ebenfalls vorbei.