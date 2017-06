Schwungvolle Seemannslieder

Der Lüneburger Shanty-Chor bringt sein großes Repertoire im „Alten Geidenhof“ in Hanstedt auf die Bühne.

Shantys, wer denkt da nicht an Seefahrt, fremde Länder und Windjammerromantik? Wer sich davon selbst ein Bild machen möchte, sollte am Mittwoch, 28. Juni, ab 20 Uhr in den „Alten Geidenhof“ (Buchholzer Straße 1, Hanstedt) kommen. Auf Einladung des Kulturvereins „Romantischer Kreis“ macht der Lüneburger Shanty-Chor dort Station. Shantys waren die Arbeitslieder der Matrosen zurzeit der Großsegler. Sie wurden zur Unterstützung und Koordination der körperlich anstrengenden Arbeit gesungen. Auch spiegelten sich in ihnen die Gefahren der Seefahrt und die Sehnsucht nach der Heimat wider. Seemannslieder hingegen beschreiben die Romantik der See. Der Lüneburger Shanty-Chor mit seinem großen Repertoire vereint beide Varianten auf beeindruckende Art und Weise.• Der Eintritt ist frei. Spenden zur Unterstützung der Kulturarbeit sind gern gesehen. Weitere Infos: www.kulturverein-hanstedt.de.