mum. Hanstedt. Am Sonntag, 2. Oktober, findet um 11.30 Uhr - im Anschluss an den Erntedank-Gottesdienst in der St. Jakobi-Kirche - das jährliche Stiftertreffen der St. Jakobi-Stiftung Hanstedt im Gemeindehaus statt. Gerhard Schierhorn, Vorsitzender der Stiftung, gibt einen Überblick zur Entwicklung der Stiftung und erläutert die Verwendung der Stiftungsgelder in den einzelnen Förderprojekten. Danach folgt ein kleiner kultureller Beitrag. Zum Abschluss bedankt sich die Stiftung bei all ihren Freunden und Förderern mit einer leckeren Kürbissuppe. „Während des Essens kann in kleinem Kreis weiter diskutiert werden“, so Schierhorn.

• Der Eintritt ist frei - alle an der Stiftung interessierten Menschen sind eingeladen. Mehr Informationen gibt es bei Schierhorn unter 0170 - 7640000.