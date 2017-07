Telemann, wie ihn niemand kennt

mum. Egestorf. Georg Philipp Telemann war einer der bekanntesten Barock-Komponisten. Zum Gedenken an seinen 250. Todestag bringt das Ensemble "Barockwerk Hamburg" den Hamburger Lebensabschnitt Telemanns auf die Bühne. Und zwar am Sonntag, 30. Juli, ab 17 Uhr in der St. Stephanus-Kirche in Egestorf. Dabei lernen die Zuhörer Telemann als einen selbstbewussten, modernen und weisen Menschen kennen, etwa in Arien aus den Hamburgischen Kapitänsmusiken, wie "Ich stehe Hamburg bei" und "Du bist wie Hamburgs Elbgewässer, itzt trüb" und mit seinen Worten, Briefen und Gedichten, aus denen der Kaufmann wie auch der humorvolle Privatmensch spricht.

Catherina Witting (Sopran), Andreas Heynemeier (Bariton), Galina Roreck, Micaela Storch-Sieben (Violinen), Stephan Sieben (Viola), Christoph Harer (Violoncello), und Ira Hochman (Cembalo sowie musikalische Leitung) freuen sich auf den Nachmittag in Egestorf.

Der Eintritt kostet zwölf Euro; ermäßigt zehn Euro für Inhaber der NDR-Kulturkarte. Tickets gibt es nur Abendkasse.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.musik-in-alten-heidekirchen.de.