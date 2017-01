Thieshope feiert Faslam

Am Samstag, 21. Januar, steht der Tanz auf dem Programm. Um 21 Uhr beginnt in Brauel's Gasthof der große Lumpenball. Um Kostümierung wird gebeten. Da dieser Abend an den Kräften sämtlicher tanz- und trinkfreudigen Narren zerrt, fängt das Schnorren am Sonntag, 22. Januar, erst um 12 Uhr an. Treffpunkt für die Narren ist das Feuerwehrhaus. Die Faslamsnarren sind für jede Spende - ob Naturalien oder Geld - dankbar. Abends wird dann gemeinsam Suppe gegessen. Beendet wird der Faslam mit dem "Schmaus" am Montag, 23. Januar, um 19 Uhr.Angeführt werden die Narren von den Faslamseltern Jennifer Gärtner und Marco Sander. Beide wünschen sich eine rege Beteiligung am Thieshoper Faslam.