Tradition mit viel Herz

Egestorfer Weihnachtsmarkt findet am 17. Dezember bereits zum 36. Mal statt.

Alle Termine auf einen Blick

Seit Ende November finden überall im Landkreis Harburg Weihnachtsmärkte statt. Die Besucher haben die große Auswahl. Doch einen Markt sollte sich niemand entgehen lassen: den Egestorfer Weihnachtsmarkt!Bereits zum 36. Mal findet am Sonntag, 17. Dezember, der Eges-torfer Weihnachtsmarkt auf dem Platz vor der St. Stephanus-Kirche statt. Nicht nur für viele Egestorfer, sondern auch für zahlreiche Besucher von nah und fern gehört dieser Budenzauber im Herzen des Dorfes einfach zur Adventszeit dazu.Bis heute bleibt das Konzept - und damit das Erfolgsrezept - unverändert: „Kommerzielle Interessen stehen hintenan“, sagt Erhard Lipke vom Tourismus- und Gewerbeverein. „Durch diese Besonderheit unterscheidet sich seine Atmosphäre wohltuende von vielen anderen Weihnachtsmärkten. Außerdem trägt die ganze Dorfgemeinschaft zum Gelingen bei.“Mit von der Partie sind die Kirchengemeinden, die Schule, Vereine, Privatpersonen und Geschäftsleute. Eine Besonderheit: Die Häuser in Eges-torf, Döhle, Evendorf, Sahrendorf und Schätzendorf sind mit dem „Egestorfer Weihnachtskranz“ dekoriert. „Dazu haben die ehrenamtlichen Helfer beigetragen, die mehr als 800 Türkränze bastelten und verteilten“, sagt Lipke. Am Sonntag beginnt der Weihnachtsmarkt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der St. Stephanus-Kirche. Im Anschluss eröffnet Bürgermeister Marko Schreiber das Marktgeschehen auf dem Platz vor der Kirche. Dort wird Deftiges und Süßes angeboten. „Bei Kälte wärmt ein Punsch“, weiß Lipke. Ein Karussell lockt die kleinen Fest-Besucher mit familienfreundlichen Preisen. Übrigens: Für 16.30 Uhr hat sich der Weihnachtsmann angekündigt. Er wird mit der Kutsche kommen und kleine Überraschungen verteilen.Ab 14 Uhr laden die Jungen und Mädchen der Jugendfeuerwehr in das Gemeindehaus zu Kaffee und selbst gebackenem Kuchen ein. Zwischen 14.30 und 16.30 Uhr ist für Unterhaltung für Jung und Alt auf der Aktionsbühne gesorgt. Unter anderem lädt „Didibell“ zum Träumen, Lachen und Mitmachen ein. Zudem werden Geschichten vorgelesen. Um 17.30 Uhr wird in der St. Stephanus-Kirche der Schulchor der Grundschule Egestorf Lieder anstimmen. Mit einem Ständchen des Posaunenchores gegen 18 Uhr endet der Egestorfer Weihnachtsmarkt.Der Weihnachtsmarkt in Egestorf bietet vorweihnachtliche Abwechslung für Groß und Klein.Alle Termine in der Übersicht:10 Uhr: Gottesdienst in der St. Stephanus- Kirche, im Anschluss: Marktbeginn11 Uhr: Bürgermeister Marko Schreiber eröffnet das Marktgeschehen auf dem Platz vor der Kirche12 Uhr: Vorlesen an der Weihnachtspyramide mit Karin Zickert14.30 bis 16.30 Uhr: Unterhaltung für Jung und Alt auf der Aktionsbühne auf dem Marktplatz - unter anderem mit „Didibell“. Sie lädt zum Träumen, Lachen und Mitmachen ein16.30 Uhr: Der Weihnachtsmann kommt mit der Kutsche und verteilt süße Leckereien an die Kinder auf dem Weihnachtsmarkt17.30 Uhr: Auftritt des Schulchores der Grundschule Egestorf in der St. Stephanus-Kirche18 Uhr: Mit einem stimmungsvollen Ständchen des Posaunenchores endet der Egestorfer Weihnachtsmarkt