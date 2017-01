Valentinstag und "Happy Weeks" in der Hacienda

Das Jesteburger Restaurant "Hacienda" (Am Alten Moor 2) offeriert am Dienstag, 14. Februar, ein besonderes Angebot: ein Candlelight-Essen in schöner Atmosphäre.An diesem Tag gelten auch die tollen Preise der "Happy Weeks"! Ob Rodizio (nur 17,90 Euro statt 23,90 Euro), Putenbrust-Steak (nur 10,90 Euro statt 14,90), argentinisches Rumpsteak (nur 12,90 Euro statt 18,90 Euro) oder gegrillte Scampi für nur 23,90 Euro - bei diesem Angebot findet jeder garantiert seinen Favoriten. Alle Preise gelten inklusive einem Salat. Um rechtzeitige Reservierung wird gebeten. Die Preise der "Happy Weeks" gelten noch bis zum 28. Mai.Ein weiterer Tipp: Am Karfreitag, 14. April, und den beiden Ostertagen, 16. und 17. April, findet der beliebte Osterbrunch ab 10 Uhr statt - ab 12 Uhr wird auch á la Carte-Bestellung offeriert. Auch hier wird um eine rechtzeitige Reservierung gebeten.Infos und Reservierung unter Tel. 04183-4555