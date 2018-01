Vier Tage lang super Stimmung

Auch in Thieshope hat die fünfte Jahreszeit für die feierfreudige Narrenschar begonnen. Die Faslamsschwestern und -brüder laden von Freitag,19. Januar, bis Montag, 22. Januar, zu ihrem stets lustigen Fest ein.Los geht's am Freitag, 19. Januar, mit dem Spieleabend um 19 Uhr Uhr in Brauel's Gasthof. Dort treffen sich die Narren zu Bingo, Skat und Knobeln. Natürlich gibt es tolle Preise für jung und alt zu gewinnen.Am Samstag, 20. Januar, wird dann ausgiebig getanzt. Um 21 Uhr beginnt in Brauel's Gasthof der kurzweilige Lumpenball. Für die Musik sorgt ein DJ. Der Eintritt kostet sieben Euro (zusammen mit dem Montagsschmaus 25 Euro).Da dieser Abend an den Kräften der Narren zerrt, fängt das Schnorren am Sonntag, 21. Februar, erst um 12 Uhr an. Die Faslamsnarren sind für jede Spende - ob Naturalien oder Geld - dankbar. Im Anschluss wird gemeinsam Suppe im Feuerwehrhaus gegessen.Traditionell beendet wird der Faslam mit dem "Faslamsschmaus" am Montag, 22. Januar, ab 19 Uhr in Brauel's Gasthof. Der Eintritt beträgt 20 Euro. Anschließend wird zur Musik vom DJ getanzt.Angeführt werden die Narren von den Faslamseltern Meike und Thorsten. Beide wünschen sich eine rege Beteiligung am Thieshoper Faslam.