Vokalkunst aus St. Petersburg zu Gast in Hanstedt

mum. Hanstedt. Das „Vokal­ensemble Harmonie“ (Foto) reist extra aus St. Petersburg an, um mit seiner wunderschönen Interpretation geistlicher und weltlicher Musik aus der Heimat, die Konzert-Besucher zu begeistern - und zwar am kommenden Montag, 27. November, um 19.30 Uhr in der

St. Jakobi-Kirche in Hanstedt.

Die Musiker begeistert mit einem überwältigendem Klangspektrum - vom hohen Tenor bis zum tiefen Bass. „Die Stärke und Besonderheit des Ensembles liegt darin, dass jeder der sechs Sänger auch als Solist auftreten kann“, sagt Eckhard Pfeiffer, der die Künstler eingeladen hat. „Harmonie“ wurde 1995 in St. Petersburg von dem Dirigenten Alexander Andrianov gegründet. Alle Sänger sind Absolventen oder Dozenten des dortigen Konservatoriums. Zweimal im Jahr - während seiner Tourneen - gibt das Ensemble Konzerte in ganz Deutschland und Holland.

• Der Eintritt zum Konzert ist frei; die Sänger bitten um eine Spende. Foto: Vokalensemble Harmonie